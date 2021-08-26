Талибы сообщили, что не контролируют ситуацию в аэропорту Кабула

Представитель движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что талибы не контролируют ситуацию в международном аэропорту Кабула. В районе воздушной гавани прогремели три взрыва, погибли десять американских военных, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, третий взрыв произошёл в районе Пули-Сухтаб у аэропорта, там взлетел на воздух начинённый взрывчаткой автомобиль. По словам очевидцев, после взрыва были слышны звуки перестрелки.

К сожалению, аэропорт Кабула вне контроля «Талибана», — заявил Муджахид в ответ на вопрос, какие меры принимаются для обеспечения безопасности в районе аэропорта.

При первых двух взрывах погибли 60 человек и 150 получили ранения. Позже издание уточнило, что в результате атаки у аэропорта Кабула погибли 11 американских морпехов и один военный врач.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о двух взрывах в районе аэропорта Кабула. Кроме того, турецкий телеканал TRT сообщил об одном взрыве непосредственно в афганской столице.