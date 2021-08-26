СМИ сообщили о двух новых взрывах у Кабула

Ещё два взрыва произошли в окрестностях Кабула. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники.
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Кроме того, турецкий телеканал TRT
Детали произошедшего сейчас неизвестны.
В столице Афганистана сегодня, 26 августа,
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.