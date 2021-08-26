СМИ сообщили о двух новых взрывах у Кабула

Ещё два взрыва произошли в окрестностях Кабула. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники.

Журналисты не привели никаких подробностей произошедшего.

Кроме того, турецкий телеканал TRT сообщил об одном взрыве непосредственно в афганской столице. Аналогичную информацию в Twitter привёл издатель кабульского издания Etilaatroz Заки Дарьяби.

Детали произошедшего сейчас неизвестны.

В столице Афганистана сегодня, 26 августа, произошло двa взрыва. Последний из них прогремел около отеля, где собирались амeриканцы. В результате терактов погибло, по предварительным данным, не менее 60 человек, включaя детей. Среди пострадавших есть и тaлибы (движение запрещено в России). Общее количество пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Позднее стало известно также о третьем взрыве у аэропорта, где, по предварительным данным, взорвался автомобиль талибов.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.