Байден заявил о приказе готовить удары по ИГ после терактов в Кабуле

Президент США Джо Баден объявил, что отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (признана террористической организацией, её деятельность в России запрещена) после терактов в аэропорту Кабула. Трансляцию выступления американского лидера ведёт телеканал CNN.

Байден пообещал , что американские власти сделают всё возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактами.

Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить! — заявил Байден.

Президент США сослался на разведданные, согласно которым теракт в Кабуле организовала группировка «Исламское государство в Хорасане» (запрещена в РФ). Именно представители этой группировки произвели атаку, которая унесла жизни военных США, охранявших аэропорт, тяжёлые ранения получили ещё несколько человек.

При этом, добавил президент, США могут и должны завершить свою миссию в Афганистане, они будут продолжать эвакуацию людей, несмотря ни на какие теракты. По его словам, за последние 12 часов Афганистан покинули ещё семь тысяч человек.

Террористы нас не сдержат, мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию, — заявил Байден.

Американский лидер пообещал увеличить военный контингент США в Афганистане, если в этом будет необходимость.

Я заявил своим военным: если нужны дополнительные силы, я их предоставлю. Но военные из комитета начальников штабов, полевые командующие связались со мной и подтвердили готовность выполнять миссию так, как она была спланирована изначально. То есть необходимо вывезти как можно больше людей в установленные сроки. Они считают, что это лучший способ действий, — пояснил Байден.

Ранее сообщалось, что 26 августа в аэропорту Кабула прогремели взрывы, которые унесли жизни сотен людей. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошёл недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.