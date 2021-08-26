Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 110

Число жертв терактов в аэропорту Кабула вновь возросло: из-за взрывов погибли 110 человек. Ранее речь шла о 103 погибших. О новых жертвах сообщил телеканал Al Jazeera.

Телеканал сообщает о тысячах людей, толпящихся у стен аэропорта в попытке покинуть Афганистан.

Два взрыва прогремели у международного аэропорта афганской столицы 26 августа. В первом случае неподалёку от отеля Baron себя взорвал террорист-смертник. Во втором взлетел на воздух начинённый взрывчаткой автомобиль. Ответственность за атаку на аэропорт взяло на себя ИГ* (террористическая организация, запрещённая в России). Позже в аэропорту прозвучало ещё несколько взрывов, последние были контролируемыми: американские военные уничтожали боеприпасы.

Президент США Джо Байден, комментируя события, заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ*. Американский лидер заверил, что военные США выполнят свою миссию и проведут эвакуацию граждан из Афганистана.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики организации «Талибан» (запрещена в России) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Ранее свидетель взрывов в кабульском аэропорту рассказал, что происходило во время теракта. По его словам, на улицах творился настоящий хаос.