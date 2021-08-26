«Это был конец света»: свидетель рассказал о взрывах в Кабуле

Cвидетель взрывов в кабульском аэропорту рассказал, что происходило во время теракта. По его словам, на улицах творился настоящий хаос. Об этом сообщает Reuters.

В этот момент он стоял в очереди возле одного из входов в аэропорт и решил, что «наступил конец света». Очевидец отметил, что его барабанные перепонки чуть не лопнули и он почти потерял слух.

Я своими глазами видел конец света. Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног, — поделился своими впечатлениями очевидец.

Несколько взрывов были произведены в аэропорту Кабула и некоторых районах афганской столицы 26 августа. Один из них прогремел возле отеля Baron, где собирались граждане США и Великобритании.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики организации «Талибан» (запрещена в России) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.