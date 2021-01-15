Алиев и Эрдоган обсудили будущее российско-турецкого центра в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b3597c7e-5817-11eb-bc83-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: PresidentIlhamAliyev/facebook.com

Глава Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом будущую работу российско-турецкого центра мониторинга в Нагорном Карабахе, передаёт пресс-служба азербайджанского президента. Беседа состоялась 16 января 2021 года.

Алиев также рассказал Эрдогану о реконструкции, идущей на подконтрольных Баку территориях, «выразив удовлетворение активным участием турецких компаний в этом процессе», говорится в публикации на официальном сайте президента Азербайджана.

Главы государств обсудили скорое начало работы совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме, отметив, что деятельность центра послужит делу обеспечения долгосрочного мира. <...> Президент Турции подчеркнул, что его страна и далее будет поддерживать Азербайджан. Президент Алиев выразил благодарность за это, — говорится в сообщении.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в мониторинговом центре будут служить по 60 военных из РФ и его страны. Кроме того, Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о военной агрессии со стороны Армении. Речь идёт о действиях и о нарушениях прав и свобод граждан республики в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Также Баку предоставил доказательства фактов бесчеловечных действий армянских вооружённых сил в отношении мирных граждан Азербайджана в ходе 44-дневного конфликта. Упоминаются обстрелы Арменией городов и сёл из баллистических ракет дальнего действия, кассетными и фосфорными снарядами.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. На повестке было обсуждение трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.