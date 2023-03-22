«Африканский пирог»: Пригожин предложил Блинкену стать соучастником бизнеса Пригожин предложил Блинкену профинансировать совместный проект в Африке

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram заявление основателя компании Евгения Пригожина, в котором госсекретарю США Энтони Блинкену предлагается стать спонсором нового проекта ЧВК «Вагнер» в Африке. В письме говорится, что бойцы подразделения делают успехи в сфере безопасности в каждой из стран на континенте, однако Соединенные Штаты и другие западные государства пытаются активно «перекроить африканский пирог».

Мы видим, что сегодня, пользуясь занятостью ЧВК «Вагнер» на украинском направлении, администрации США и других стран пытаются активно перекроить «африканский пирог» и наложить санкции на всех, кто препятствует вам в этом деле. <...> Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК «Вагнер» в обеспечении безопасности в Африке и профинансировать новый проект «Вагнер. Безопасная Африка», где вы сможете стать одним из инвесторов проекта и тем самым сэкономить ресурсы налогоплательщиков США, — говорится в послании.

В случае успешного продвижения проекта предлагается создать подобные компании в Америке, Азии, Австралии и Антарктике. Пригожин призвал Блинкена прислать своего представителя для обсуждения темы.

Ранее пресс-служба «Конкорда» написала, ссылаясь на Пригожина, что риск ухода группировки из Африки под давлением руководства США отсутствует. При этом в сообщении говорится о серьезном противодействии деятельности компании, в частности о попытках сокращения финансирования.