Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику

https://static.news.ru/photo/e47914e0-741f-11ea-a6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ «О государственной охране». Одно из изменений разрешает сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.

Сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, — говорится в законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

При этом в закон оговаривается, что сотрудники ФСО не несут ответственность за вред и убытки, причинённые в результате применения физической силы, средств, оружия и боевой техники, если они использовались по закону.

Как писал NEWS.ru, тело молодого мужчины с пулевым ранением головы обнаружили 14 марта в закрытой изнутри московской квартире. По некоторым данным, погибший служил в воинской части ФСО, где числятся снайперы президентской охраны. Погибшего обнаружил его знакомый, который несколько дней не мог связаться с мужчиной. На полу рядом с телом нашли травматический пистолет «Оса».