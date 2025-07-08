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08 июля 2025 в 18:22

Мертвых россиян освободили от уплаты просрочек по кредитам

Госдума приняла закон о запрете неустоек после смерти должника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который запрещает начислять неустойки после смерти должника. Речь идет о периоде, когда наследники еще не вступили в наследство, передает ТАСС.

Авторами законопроекта выступила инициативная группа депутатов во главе с Натальей Костенко. Согласно документу теперь кредиторы не могут начислять штрафы за просрочки оплаты долга со дня смерти до вступления в право собственности, но не более 6 месяцев со дня открытия наследства. Отмечается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил списать долги по ЖКХ малоимущим многодетным семьям. Он также предложил «коммунальную амнистию» по состоянию на 8 июля 2025 года. Льготу хотят предоставить многодетным семьям с доходом ниже прожиточного минимума. По данным Росстата, к этой категории относится каждая пятая семья в России.

Также вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что российские семьи с двумя и более детьми в 2026 году смогут претендовать на специальную налоговую выплату. Ее размер составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в зависимости от количества детей в семье.

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