https://static.news.ru/photo/be806342-4b43-11ea-8191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Посол Российской Федерации в Иране Леван Джагарян сообщил о спросе на российскую военную технику со стороны иранских властей.

Да, есть, конечно, потому что наши военные технологии по праву считаются лучшими и самыми доступными в мире, — цитирует представителя России Al Masdar.

Однако российская сторона придерживается некоторых ограничений в области торговли оружием с Ираном. Они связаны с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

Но эти ограничения носят временный характер — до октября 2020 года, — добавил Джагарян.

Как ранее писал NEWS.ru, власти США продолжают надеяться на отказ Турции от российских систем C-400. 6 февраля 2020 года военно-промышленная компания Bell Helicopter выпустила мультфильм. В нём американский вертолёт «Непобедимый» уничтожает российскую систему ПВО.