https://static.news.ru/photo/8869459e-4909-11ea-9613-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Военно-промышленная компания Bell Helicopter из США выпустила мультфильм. В нём американский вертолёт «Непобедимый» уничтожает российскую систему ПВО С-400.

По сюжету видеоролика, вертолёт пролетает над пересечённой местностью и выпускает ракету по российской колонне. Снаряды достигают цели и уничтожают РЛС с двумя пусковыми установками.

Эксперты назвали ролик провокационным и отметили, что на сегодняшний день армия США опасается российских установок. Воздушные силы НАТО стараются даже не приближаться к ним на расстояние нескольких сотен километров.

Как ранее писал NEWS.ru, власти США обеспокоены закупками Турции ЗРК C-400. Вашингтон неоднократно пытался склонить партнёров по НАТО к отказу от сделки с Москвой.