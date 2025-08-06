Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:17

«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы

Депутат Иванов назвал знаком свыше найденную икону при уборке мазута в Анапе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Найденная при уборке мазута в Анапе старинная икона Богородицы с младенцем является знаком свыше, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он призвал передать артефакт в ближайший храм для осмотра.

Обретение иконы в таком месте — это не просто случайность, а знак свыше. Богородица всегда являла свою милость в трудные моменты, и то, что святыня была найдена именно во время работ по очищению природы, символично. Это напоминание о том, что забота о творении Божием — наш духовный долг. Первое, что нужно сделать с обретенной иконой, — передать ее в ближайший храм для осмотра священнослужителями, — сказал Иванов.

Он уточнил, что икону необходимо отреставрировать, если есть такая необходимость, а затем определить место для поклонения верующих. По словам депутата, на этом месте обнаружения артефакта раньше мог располагаться храм или часовня, которую следует восстановить.

Такие события не бывают случайными. В наше непростое время Господь и Пресвятая Богородица посылают нам знаки, напоминая о милосердии и заступничестве. Находка иконы во время трудов по спасению природы — это призыв к покаянию, осознанию ответственности за мир, который нам доверен. Важно не только сохранить саму икону, но и осмыслить это событие, — добавил Иванов.

Ранее волонтеры, очищающие Бугазскую косу от последствий разлива мазута, обнаружили старинную икону Богородицы с младенцем. Артефакт, предположительно, конца XIX — начала XX века. Он был найден в песке между лиманом и морем.

иконы
Анапа
Россия
депутаты
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Покиньте чат»: лжеброкеров можно вычислить по трем фразам
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.