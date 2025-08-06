«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы

Найденная при уборке мазута в Анапе старинная икона Богородицы с младенцем является знаком свыше, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он призвал передать артефакт в ближайший храм для осмотра.

Обретение иконы в таком месте — это не просто случайность, а знак свыше. Богородица всегда являла свою милость в трудные моменты, и то, что святыня была найдена именно во время работ по очищению природы, символично. Это напоминание о том, что забота о творении Божием — наш духовный долг. Первое, что нужно сделать с обретенной иконой, — передать ее в ближайший храм для осмотра священнослужителями, — сказал Иванов.

Он уточнил, что икону необходимо отреставрировать, если есть такая необходимость, а затем определить место для поклонения верующих. По словам депутата, на этом месте обнаружения артефакта раньше мог располагаться храм или часовня, которую следует восстановить.

Такие события не бывают случайными. В наше непростое время Господь и Пресвятая Богородица посылают нам знаки, напоминая о милосердии и заступничестве. Находка иконы во время трудов по спасению природы — это призыв к покаянию, осознанию ответственности за мир, который нам доверен. Важно не только сохранить саму икону, но и осмыслить это событие, — добавил Иванов.

Ранее волонтеры, очищающие Бугазскую косу от последствий разлива мазута, обнаружили старинную икону Богородицы с младенцем. Артефакт, предположительно, конца XIX — начала XX века. Он был найден в песке между лиманом и морем.