Король Малайзии поблагодарил Путина за приглашение в Россию

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим ибни султан Искандар выразил признательность президенту России Владимиру Путину за приглашение посетить страну, передает пресс-служба Кремля. Об этом он заявил на встрече с российским лидером.

Хочу поблагодарить вас за прием. Для меня большая честь встречаться с вами в Москве. Я всегда мечтал с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение, — сказал малайзийский правитель.

Король Малайзии прибыл в Россию с государственным визитом в понедельник, 4 августа. Целью поездки стали переговоры с Путиным. Это первый визит такого уровня с 1967 года, когда были установлены дипломатические отношения между СССР и Малайзией.

Ранее Искандар, объясняя свой визит в Москву, заявил о стремлении укрепить двусторонние отношения. Он подчеркнул, что для него российская дружба важнее финансовых интересов.

Кроме того, в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, которые продлились около трех часов. Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, встреча прошла в конструктивном ключе и подтвердила продолжение диалога между странами. В переговорах также участвовал помощник президента Юрий Ушаков.