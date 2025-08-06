Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 16:07

Король Малайзии поблагодарил Путина за приглашение в Россию

Cултан Ибрагим ибни султан Искандар и Владимир Путин Cултан Ибрагим ибни султан Искандар и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/ МИА «Россия сегодня»

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим ибни султан Искандар выразил признательность президенту России Владимиру Путину за приглашение посетить страну, передает пресс-служба Кремля. Об этом он заявил на встрече с российским лидером.

Хочу поблагодарить вас за прием. Для меня большая честь встречаться с вами в Москве. Я всегда мечтал с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение, — сказал малайзийский правитель.

Король Малайзии прибыл в Россию с государственным визитом в понедельник, 4 августа. Целью поездки стали переговоры с Путиным. Это первый визит такого уровня с 1967 года, когда были установлены дипломатические отношения между СССР и Малайзией.

Ранее Искандар, объясняя свой визит в Москву, заявил о стремлении укрепить двусторонние отношения. Он подчеркнул, что для него российская дружба важнее финансовых интересов.

Кроме того, в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, которые продлились около трех часов. Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, встреча прошла в конструктивном ключе и подтвердила продолжение диалога между странами. В переговорах также участвовал помощник президента Юрий Ушаков.

