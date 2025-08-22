Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Появилось видео с крушением истребителя Королевских ВВС Малайзии

Истребитель F/A-18D Hornet Истребитель F/A-18D Hornet Фото: Zhu Wei/XinHua/Global Look Press

Крушение истребителя F/A-18D Hornet из-за возгорания на взлетно-посадочной полосе авиабазы Куантан в Малайзии попало на видео, которое публикует Malay Mail. Как сообщалось, пилот получил небольшие ожоги и травму спины, второй пилот — незначительные ушибы.

Самолет оснащен системой сбора данных, аналогичной черному ящику. Мы проанализируем их, чтобы определить, что привело к крушению. До тех пор пока причина не будет установлена, все полеты F/A-18D Hornet временно приостановлены, — заявили в командовании королевских ВВС.

К работе преступила следственная группа. Она предоставит предварительный отчет в кратчайшие сроки, уточнили в военно-воздушных силах Малайзии.

В Малайзии произошло чрезвычайное происшествие с американским военным самолетом McDonnell Douglas F/A-18 Hornet утром в четверг, 21 августа,. Истребитель взорвался во время взлета, оба пилота чудом остались живы. Факт происшествия официально подтвердили представители Королевских ВВС Малайзии.

До этого сообщалось, что грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании UPS едва не потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Тайбэя. Пилоту пришлось сражаться с тайфуном Подул. Лайнер несколько раз пытался приземлиться в экстремальных условиях, что привело к опасному инциденту с повреждениями.

