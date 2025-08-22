Появилось видео с крушением истребителя Королевских ВВС Малайзии

Крушение истребителя F/A-18D Hornet из-за возгорания на взлетно-посадочной полосе авиабазы Куантан в Малайзии попало на видео, которое публикует Malay Mail. Как сообщалось, пилот получил небольшие ожоги и травму спины, второй пилот — незначительные ушибы.

Самолет оснащен системой сбора данных, аналогичной черному ящику. Мы проанализируем их, чтобы определить, что привело к крушению. До тех пор пока причина не будет установлена, все полеты F/A-18D Hornet временно приостановлены, — заявили в командовании королевских ВВС.

К работе преступила следственная группа. Она предоставит предварительный отчет в кратчайшие сроки, уточнили в военно-воздушных силах Малайзии.

В Малайзии произошло чрезвычайное происшествие с американским военным самолетом McDonnell Douglas F/A-18 Hornet утром в четверг, 21 августа,. Истребитель взорвался во время взлета, оба пилота чудом остались живы. Факт происшествия официально подтвердили представители Королевских ВВС Малайзии.

