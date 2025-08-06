Спецпосланник Трампа насладился огромным чебуреком за 500 рублей в Москве Уиткофф заказал в московском ресторане «Гранд чебурек» за 550 рублей

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заказал в одном из ресторанов Москвы «Гранд чебурек», информирует РИА Новости. По данным агентства, таким блюдом иностранный гость позавтракал перед переговорами в Кремле.

Журналисты выяснили, что цена чебурека составляет 550 рублей. В меню позиция называется La Grande. К блюду подают одноразовые перчатки, чтобы не запачкаться во время еды. Несмотря на это гостям заведения также полагаются вилка с ножом. На представленных агентством кадрах видно, что рядом с блюдом стоит напиток, похожий на ягодный морс.

Ранее стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в столице, где просидели около полутора часов за беседой. Для встречи они выбрали заведение в парке «Зарядье».

После встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным американский представитель отправился в посольство США. При этом американская сторона не подтвердила официальный визит делегата в здание дипмиссии.