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26 июля 2025 в 18:45

Лабрадор умер на руках у хозяйки из-за отказа таксиста ехать в ветклинику

В Анапе собака умерла из-за отказа таксиста ехать в ветклинику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Анапы обвинила таксиста в смерти своей собаки, передает Telegram-канал Readovka. Водитель отказался везти животное в ветеринарную клинику, так как беспокоился за чистоту своего салона. При этом в заказе была указана перевозка домашнего животного.

По данным источника, собаке стало плохо во время прогулки. Девушка вызвала такси в ветклинику, однако водитель отказался ехать. По словам девушки, он объяснил это тем, что пес может испачкать салон и ему придется ехать в химчистку. Россиянка обещала компенсировать все расходы, если такие будут, однако водитель отменил заказ и уехал, оставив их без помощи. Животное скончалось на месте. Позже в ветклинике назвали причиной смерти лабрадора сердечный приступ.

Ранее в Москве водитель такси напала на пассажирку, которая попросила убавить громкость музыки и ехать спокойнее. Девушку силой вытащили из машины и избили на улице. Пострадавшая написала заявление в полицию и обратилась в поддержку перевозчика, однако водитель, по словам девушки, продолжает работать.

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