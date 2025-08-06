Два известных актера удостоены орденов от Путина Путин вручил ордена за заслуги в области культуры актерам Ракову и Степанченко

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народных артистов Виктора Ракова и Сергея Степанченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщается на официальном портале правовых актов. Оба актера удостоены награды за значительный вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность.

Виктор Раков, родившийся в 1962 году, известен зрителям по спектаклям театра «Ленком» и ролям в фильмах «Убить дракона», «Мать», «Мастер и Маргарита». За свою карьеру он уже получил звания заслуженного и народного артиста России.

Сергей Степанченко (1959 г. р.) также является ведущим актером «Ленкома» и снялся в таких известных картинах, как «Чокнутые», «Солдат Иван Чонкин» и Next. Помимо народного артиста России, он имеет орден Дружбы и премию Правительства РФ.

