06 августа 2025 в 16:09

Два известных актера удостоены орденов от Путина

Путин вручил ордена за заслуги в области культуры актерам Ракову и Степанченко

Виктор Раков Виктор Раков Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народных артистов Виктора Ракова и Сергея Степанченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщается на официальном портале правовых актов. Оба актера удостоены награды за значительный вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность.

Виктор Раков, родившийся в 1962 году, известен зрителям по спектаклям театра «Ленком» и ролям в фильмах «Убить дракона», «Мать», «Мастер и Маргарита». За свою карьеру он уже получил звания заслуженного и народного артиста России.

Сергей Степанченко (1959 г. р.) также является ведущим актером «Ленкома» и снялся в таких известных картинах, как «Чокнутые», «Солдат Иван Чонкин» и Next. Помимо народного артиста России, он имеет орден Дружбы и премию Правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин удостоил академика РАН Александра Чубарьяна государственной премии за вклад в гуманитарную деятельность. Ученый известен как крупнейший в стране специалист по истории взаимоотношений России и Европы в XX–XXI веке.

