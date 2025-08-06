Судно «Комета 120М» отправилось в первый тестовый рейс из Сочи в Сухум

Первый рейс по маршруту Сочи — Геленджик скоростного пассажирского судна «Космонавт Павел Попович» из морского порта Сочи

Судно «Комета 120М» отправилось в первый тестовый рейс из Сочи в Сухум

Скоростное пассажирское морское судно «Космонавт Павел Попович» проекта «Комета 120М» впервые отправилось в тестовый рейс из Сочи в столицу Абхазии Сухум, сообщает ТАСС. Теплоход преодолеет 146 км вдоль черноморского побережья.

В первом плавании занято 95% пассажирских мест, всего их 120. Перевозчик рассмотрит возможность регулярного морского сообщения между портами после тестового рейса.

Сегодня состоится первый тестовый рейс. <…> «Комета» у нас новая, судно «Космонавт Павел Попович» выбрано исходя из его тактико-технических характеристик, — сказала директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко.

Экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев скорость судна достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться в режиме автономного плавания до восьми часов. Расстояние между портами Сочи и Сухума судно преодолеет за 2,5 часа или «даже быстрее».

Ранее стало известно, что известный круизами из Санкт-Петербурга в европейские города легендарный туристический паром Princess Maria был продан на утилизацию. Такое решение было принято итальянской судоходной компанией Moby Lines, которой принадлежало судно. С 2022 года оно не заходило в Россию.