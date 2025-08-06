Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 16:07

Судно «Комета 120М» отправилось в первый тестовый рейс из Сочи в Сухум

Первый рейс по маршруту Сочи — Геленджик скоростного пассажирского судна «Космонавт Павел Попович» из морского порта Сочи Первый рейс по маршруту Сочи — Геленджик скоростного пассажирского судна «Космонавт Павел Попович» из морского порта Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Скоростное пассажирское морское судно «Космонавт Павел Попович» проекта «Комета 120М» впервые отправилось в тестовый рейс из Сочи в столицу Абхазии Сухум, сообщает ТАСС. Теплоход преодолеет 146 км вдоль черноморского побережья.

В первом плавании занято 95% пассажирских мест, всего их 120. Перевозчик рассмотрит возможность регулярного морского сообщения между портами после тестового рейса.

Сегодня состоится первый тестовый рейс. <…> «Комета» у нас новая, судно «Космонавт Павел Попович» выбрано исходя из его тактико-технических характеристик, — сказала директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко.

Экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев скорость судна достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться в режиме автономного плавания до восьми часов. Расстояние между портами Сочи и Сухума судно преодолеет за 2,5 часа или «даже быстрее».

Ранее стало известно, что известный круизами из Санкт-Петербурга в европейские города легендарный туристический паром Princess Maria был продан на утилизацию. Такое решение было принято итальянской судоходной компанией Moby Lines, которой принадлежало судно. С 2022 года оно не заходило в Россию.

суда
Сочи
Абхазия
рейсы
Черное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.