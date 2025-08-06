Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Появились новые детали по атаке дрона ВСУ на город в ЛНР

Пасечник заявил о двух погибших при атаке украинского дрона на Сватово в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки украинского беспилотника на город Сватово в ЛНР погибли два мирных жителя, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Прежде поступала информация о гибели одной женщины и ранении двух человек.

Еще один трагический день для нашей республики. Сватово снова под ударом вражеских беспилотников. ВСУ атаковали гражданский автомобиль. Два человека погибли от полученных травм на месте, пожилая женщина ранена — за ее жизнь борются врачи, — написал Пасечник.

По данным местных властей, удар был нанесен FPV-дроном по гражданскому автомобилю. Погибшие и пострадавшие находились в машине в момент атаки. Ситуация в городе остается напряженной, жителей призывают соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что число погибших при ударе украинским беспилотником по машине Сватовского водоканала в ЛНР выросло до четырех. Глава региона Леонид Пасечник проинформировал, что еще двое работников коммунального предприятия получили ранения. За жизни пострадавших борются местные врачи.

