Захарова заявила о вопросах к ООН после разрушения Каховской ГЭС Захарова: Россия предупреждала ООН о планах Киева разрушить Каховскую ГЭС

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Россия предупреждала генсека ООН Антониу Гуттериша о планах властей Украины по разрушению Каховской ГЭС еще осенью 2022 года, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат опубликовала в своем Telegram-канале копию соответствующего обращения к Гутерришу. Станция была разрушена сегодня, Россия и Украина обвинили в произошедшем друг друга.

21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС. Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано? — написала Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. По словам представителя Кремля, одной из целей Киева было лишить Крым воды, поскольку из-за повышения уровня в водохранилище сокращается подача в канал, который обеспечивает полуостров.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее терактом, но обвинил Россию. Он поручил провести эвакуацию населения в районах, которым угрожает затопление.

Военный обозреватель Виктор Баранец высказал мнение, что ВСУ атаковали Каховскую ГЭС, чтобы отрезать переправу в Крым для российских военнослужащих. По его словам, эта теория может подтвердиться, если украинские войска планировали атаковать полуостров.