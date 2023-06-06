Песков объяснил, зачем была разрушена Каховская ГЭС Песков обвинил Украину в диверсии на Каховской ГЭС

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

Разрушение Каховской ГЭС было украинской диверсией, которая направлена на лишение Крыма воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ответственность за повреждение гидроэлектростанции должен нести Киев.

Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. <...> Кроме того, однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал, резко сокращается, — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что для гарантированного обеспечения водоснабжения Крыма предпринимались энергичные шаги, есть соответствующие наработки.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС. Он объяснил, что продолжительное отсутствие воды нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

Кроме того, появилась информация о полном затоплении Каховской ГЭС.