Названы шесть причин ударов ВСУ по Каховской ГЭС Военэксперт Баранец: ВСУ ударили по Каховской ГЭС с целью отрезать Каховскую переправу в Крым

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию с целью отрезать Каховскую переправу в Крым для солдат ВС России, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, эта теория может быть верной, если украинские войска планировали атаковать Крым. Эксперт отметил, что после этого переброска российских сил на правый берег Днепра сильно бы затруднилась.

В течение длительного времени по Каховской ГЭС запускались десятки украинских ракет. Украина очень боялась, что когда рванет на Крым, по Каховской переправе переберется группировка российских войск и ударит с тыла. Им надо было затруднить переброску российских войск на правый берег Днепра, но это только в том случае, если украинская группировка хотела рвануть на Крым, — утверждает Баранец.

Кроме этого, он предположил, что при помощи обстрелов ГЭС бойцы ВСУ хотели затопить прибрежные районы Херсонской области и тем самым вызвать злобу местных жителей на российскую армию. Также эксперт отметил, что уничтожение станции могло привести к проблемам с подачей воды в Крым. По его словам, в Херсоне неизбежна экологическая катастрофа, там может быть крупная региональная катастрофа и мощная эпидемия.

Помимо прочего, залитый водой берег затруднит наступательные действия ВС РФ на Херсонском и Запорожском направлениях, и это выгодно Киеву, заявляет Баранец. Наконец, ВСУ могли поставить целью затопление оборонительных редутов вдоль линии фронта по левому берегу Днепра, считает он.

По левому берегу Днепра мы выстраивали очень серьезные оборонительные редуты и ставили густые минные поля. ВСУ не хотели рисковать жизнью и лучше всего их залить водой, чтобы на лодке проплыть над минными полями, — высказал свои мысли военэксперт.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно сегодня утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В ЕС и в Киеве возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Тем временем город Новая Каховка также оказался затопленным после разрушения гидроэлектростанции. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани, аналогичные мероприятия готовятся в Новой Каховке и Алешках.