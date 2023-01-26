Захарова указала Польше на невозможность «стереть ужасы нацизма» Захарова: ухищрения Запада не помогут стереть историю об ужасах нацизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что никакие ухищрения западных стран в попытках переписать историю на новый лад не помогут стереть память об ужасах нацизма и советских героях освободителях. Таким образом дипломат отреагировала на неприглашение посла РФ в Польше Андрея Сергеева на мероприятия по случая 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме. Памятные мероприятия по этому поводу проходят ежегодно 27 января. Текст Захарова разместила в личном Telegram-канале.

В предыдущие годы в программу непременно входили выступления послов России и Израиля. В 2022 году от это традиции отказались из-за коронавирусных ограничений.

В этом году диппредставителей государства-продолжателя СССР <...> на годовщину освобождения лагеря <...> не пригласили вовсе. Действительно, если уж вымарывать историческую правду <...> то полностью. <...> Как бы ни ухищрялись наши европейские «непартнёры» в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть, — написала Захарова.

Она также отметила, что проблемы вокруг конлагеря начались не в 2022, а в 2004 году, когда дирекция высказала недовольство подготовленными российскими экспертами к 60-летию освобождения лагеря и отложила открытие экспозиции до 2013 года. Захарова полагает, что это было сделано из-за того, что жители вошедших в состав советского государства в 1939-1941 годах территорий «упоминались в экспозиции как граждане СССР).

Она также напомнила, что 2002 году была без предупреждения закрыта постоянная экспозиция, подготовленная Центральным музеем ВОВ

Ранее Мария Захарова заявила, что музей «Аушвиц-Биркенау» не является Диснейлендом, чтобы менять экспозиции «на потребу аудитории». По словам дипломата, с 1 мая в Польше закрыли постоянно действующую в блоке № 14 экспозицию «Трагедия. Мужество. Освобождение», подготовленную Центральным музеем Великой Отечественной войны.