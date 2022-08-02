«Аушвиц-Биркенау» — не Диснейленд: Захарова о закрытии экспозиции в музее Захарова отреагировала на закрытие российской экспозиции в «Аушвиц-Биркенау»

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Музей «Аушвиц-Биркенау» не является Диснейлендом, чтобы менять экспозиции «на потребу аудитории», заявила представитель МИД Мария Захарова во время брифинга. По словам дипломата, с 1 мая там закрыли постоянно действующую в блоке № 14 экспозицию «Трагедия. Мужество. Освобождение», подготовленную Центральным музеем Великой Отечественной войны.

Я хотела бы обратиться ко всем тем деятелям Польши, кто принимал это решение: вы понимаете, что музей «Аушвиц-Биркенау» — это не Диснейленд, где можно просто так менять вывески, раскрашивать в разные цвета витрины? И вообще на потребу аудитории периодически «обновлять экспозицию», периодически придумывать новые аттракционы, а старые убирать, — возмутилась Захарова.

Дипломат подчеркнула, что администрация музея не прислала официального уведомления о своем решении российской стороне. По ее словам, представители «Аушвиц-Биркенау» объяснили свое решение истечением в конце апреля срока действия эксплуатационных договоров между польским и российским павильонами.

Захарова обратила внимание на то, что два месяца администрация музей уклонялась от общения как с партнерами в лице московского музея, так и с дипломатами. По ее мнению, такое поведение можно расценивать как «очередную циничную попытку официальной Варшавы искоренить память о трагедии Второй Мировой войны, колоссальных жертвах советского народа и его освободительной миссии».

Музей «Аушвиц-Биркенау» расположен на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме. С 1960 года там действуют так называемые «национальные выставки», созданные отдельными странами Европы, пострадавшими от национал-социализма.

В конце июня на территории мемориала Катынь, где расположены захоронения около четырёх тысяч пленных польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году, и нескольких тысяч жертв сталинских репрессий, сняли флаг Польши. Директор Музея современной истории России Ирина Великанова тогда заявила, что размещение государственной символики Польши на территориях российских мемориалов при нынешних взаимоотношениях Варшавы и Москвы неуместно, ведь раньше они обозначали дружбу, а теперь об этом речи не идет.