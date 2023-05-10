Захарова назвала традиционным ритуалом угрозу дефолта в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США находились под угрозой дефолта настолько часто, что это уже приобрело форму традиционного ритуала, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что каждый раз Вашингтон повышал потолок госдолга. По ее мнению, то же самое произойдет и сейчас.

Подобные ситуации неоднократно случались ранее. Они неизменно заканчивались одним и тем же: просто в очередной раз повышался потолок госдолга. <...> Просто в очередной раз произведут какие-то ритуальные действия, — сказала Захарова.

По ее словам, безответственная экономическая политика США привела к разгону инфляции как внутри страны, так и во всем мире. Также она отметила, что повышение потолка госдолга уже расшатало национальную банковскую систему и повысила риски для устойчивости мирового хозяйства. Захарова считает, что все эти действия подрывают доверие к доллару как к надежной резервной валюте.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что президент Джо Байден будет вынужден действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок государственного долга. Она упомянула возможность использования четвертого раздела четырнадцатой поправки к Конституции США, которая позволяет избежать дефолта в обход позиции конгресса, хотя это может привести к конституционному кризису в стране.

По словам Байдена, потенциальный дефолт может стать разрушительным для американской экономики. Он при этом признал, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга.