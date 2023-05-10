Президент США Джо Байден заявил, что потенциальный дефолт может стать разрушительным для американской экономики, пишут «Известия». Отмечается, что несмотря на угрозу дефолта, американский лидер добавил, что планирует принять участие в саммите G7 в Японии с 19 по 21 мая. Хозяин Белого дома при этом признал, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга.
Не исключаю никаких вариантов мер, кроме самого дефолта, — сказал Байден.
По его словам, конгресс должен принять решение о повышении потолка государственного долга.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что Китай, Россия и другие конкуренты Америки извлекут выгоду при объявлении США дефолта из-за невозможности расплатиться по федеральному долгу. Видеозапись выступления Жан-Пьер была опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома. Она призвала конгресс начать делать свою работу для предотвращения экономического кризиса.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что президент Джо Байден будет вынужден действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок государственного долга. Она упомянула возможность использования четвертого раздела четырнадцатой поправки к Конституции США, которая позволяет избежать дефолта в обход позиции конгресса, хотя это может привести к конституционному кризису в стране.