Байден предрек экономике США разрушение в случае дефолта

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что потенциальный дефолт может стать разрушительным для американской экономики, пишут «Известия». Отмечается, что несмотря на угрозу дефолта, американский лидер добавил, что планирует принять участие в саммите G7 в Японии с 19 по 21 мая. Хозяин Белого дома при этом признал, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга.

Не исключаю никаких вариантов мер, кроме самого дефолта, — сказал Байден.

По его словам, конгресс должен принять решение о повышении потолка государственного долга.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что Китай, Россия и другие конкуренты Америки извлекут выгоду при объявлении США дефолта из-за невозможности расплатиться по федеральному долгу. Видеозапись выступления Жан-Пьер была опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома. Она призвала конгресс начать делать свою работу для предотвращения экономического кризиса.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что президент Джо Байден будет вынужден действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок государственного долга. Она упомянула возможность использования четвертого раздела четырнадцатой поправки к Конституции США, которая позволяет избежать дефолта в обход позиции конгресса, хотя это может привести к конституционному кризису в стране.