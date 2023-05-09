В Белом доме пригрозили конгрессу из-за России Жан-Пьер: дефолт станет подарком России и Китаю, которые заявят о крахе в экономике США

Фото: Oliver Contreras / Consolidated News Photos / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китай, Россия и другие конкуренты Америки извлекут выгоду при объявлении США дефолта из-за невозможности расплатиться по федеральному долгу. Видеозапись выступления Жан-Пьер была опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома. Она призвала конгресс начать делать свою работу для предотвращения экономического кризиса.

Если бы дефолт произошел, то это стало бы подарком Китаю, России и другим конкурентам. Конгресс должен сделать свою работу и предотвратить дефолт, — сказала Жан-Пьер.

По словам представителя администрации президента, Байден «дал ясно понять лидерам обеих партий в конгрессе, что необходимо сделать свою работу».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что президент Джо Байден будет вынужден действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок государственного долга. Она упомянула возможность использования четвертого раздела четырнадцатой поправки к Конституции США, которая позволяет избежать дефолта в обход позиции конгресса, хотя это может привести к конституционному кризису в стране.