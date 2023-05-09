Министр финансов США заявила об угрозе дефолта Глава Минфина США Йеллен: Байдену придется принять меры, если потолок госдолга не поднимут

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью ABC News заявила, что президент Джо Байден будет вынужден действовать в рамках имеющихся у него опций, если Конгресс не поднимет потолок государственного долга. Она упомянула возможность использования четвертого раздела четырнадцатой поправки к Конституции США, которая позволяет избежать дефолта в обход позиции Конгресса, хотя это может привести к конституционному кризису в стране.

Йеллен подчеркнула, что хотя существует несколько вариантов развития событий, «хороших среди них нет». Четвертый раздел четырнадцатой поправки к Конституции США подразумевает, что платежеспособность государственного долга страны не должна ставиться под сомнение, что может позволить президенту решить вопрос госдолга без согласования с Конгрессом.

Ранее в Белом доме не исключили дефолта из-за отказа президента США Джо Байдена проводить переговоры о повышении потолка госдолга со спикером конгресса, республиканцем Кевином Маккарти. В середине апреля он представил законопроект о повышении порога на $1,5 трлн.

В свою очередь глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл призвал не думать о том, что Центральный банк в случае дефолта американской экономики сможет помочь ей избежать последствий как в коротком, так и в длинном периоде. По его словам, следует поднять потолок госдолга, чтобы избежать катастрофы.