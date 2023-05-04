В ФРС признались, что не смогут защитить США от последствий дефолта Глава ФРС призвал не думать, что центробанк сможет помочь США в случае дефолта

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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл призвал не думать о том, что центральный банк в случае дефолта американскй экономики сможет помочь ей избежать последствий как в коротком, так и в длинном периоде. По его словам, которые приводит РИА Новости, следует поднять потолок госдолга, чтобы избежать катастрофы.

Никому не стоит предполагать, что ФРС сможет защитить экономику от потенциальных краткосрочных и долгосрочных эффектов провала своевременной оплаты счетов, — сказал Пауэлл.

Он добавил, что «не следует даже говорить о мире, в котором США не платят по своим счетам».

Министр финансов США Джанет Йеллен 1 мая заявила, что стране угрожает дефолт, если ФРС не увеличит потолок госдолга. Белый дом требует от конгресса без условий и консультаций расширять лимиты заимствований в автоматическом режиме, как и раньше.

В свою очередь глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. Она призвала демократов и республиканцев «задвинуть политические разногласия» и согласовать потолок по госдолгу.