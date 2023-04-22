В Белом доме допустили дефолт США Politico: в Белом доме допустили дефолт США из-за отказа Байдена от переговоров с Маккарти

Фото: Guenter Fischer/Global Look Press

Представителей Белого дома допустили возможность дефолта в Соединенных Штатах из-за отказа американского лидера Джо Байдена вести переговоры со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу повышения потолка госдолга, сообщает Politico. По информации газеты, между президентом и спикером отсутствует не только официальная, но и неформальная коммуникация — политики общаются только во время выступлений для СМИ.

19 апреля Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на $1,5 трлн. Он предусматривает экономию более $4,5 трлн и ограничение роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. В тот же день Байден призвал «снять дефолт с повестки дня и по-настоящему, серьезно и подробно поговорить о том, как развивать экономику, снижать затраты и сокращать дефицит».

Экономисты центра Goldman Sachs на этой неделе заявили, что из-за более слабых, чем ожидалось, доходов налогового сезона США могут достичь потолка долга в начале июня.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что дефолт в США может произойти только в случае, если американской экономике не удастся придать более серьезное ускорение развитию. В то же время экономист напомнил, что дефолт — это неспособность обслуживать определенные долговые бумаги, но это не значит, что в стране тут же остановится все производство.