Воробьев рассказал о работе Информационного центра в Подмосковье Губернатор Воробьев: Информационный центр в Подмосковье позволил быстрее реагировать на заявки

Фото: воробьев.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Новый Информационный центр, который месяц назад был открыт в Подмосковье, позволил быстрее реагировать на поступающие от жителей заявки, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что центр координирует работу областных пресс-служб, местных администраций и СМИ, сообщает «360».

Безусловно, это позволяет нам оперативно реагировать на те проблемы, вопросы, инциденты, которые случаются. Это пока такая проба пера, первый месяц работы, — пояснил Воробьев.

Губернатор добавил, что это абсолютно новое явление для Московской области. Пока сотрудники оттачивают свою работу. Они стараются сделать так, чтобы новости, которые поступают для жителей подмосковных городов, доносились в доступном и понятном виде, а также обрабатывают негативные обращения в социальных сетях и СМИ и изучают просьбы в аккаунтах губернатора. По мнению Воробьева, это позволит своевременно реагировать на все важные процессы.

Воробьев ранее на заседании областного правительства заявил, что в Подмосковье повышается уровень контроля за газовой безопасностью. По словам главы Московской области, сейчас как минимум 50% домов в регионе «находятся под газом». В связи с этим был принят новый закон о переходе на другую модель газового обслуживания.