Воробьев рассказал об обеспечении газовой безопасности в Подмосковье Воробьев рассказал о повышении контроля за газовой безопасностью в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье повышается уровень контроля за газовой безопасностью, это является одним из ключевых направлений работы на данный момент, заявил глава Московской области Андрей Воробьев на заседании областного правительства. Он уточнил, что как минимум 50% домов в регионе «находятся под газом». В связи с этим был принят новый закон о переходе на другую модель газового обслуживания, сообщает «360».

Вы знаете, что был принят закон, который предполагает заметную важную подготовительную работу в части газовой безопасности. У нас 50% многоквартирных домов сегодня находятся под газом. Как минимум это плита, — уточнил Воробьев.

По словам губернатора, на фоне изменений в федеральном законодательстве Московская область перейдет на новую модель обслуживания. С 2024 года «Мособлгаз» будет контролировать внутриквартирное оборудование в многоэтажках. Воробьев призвал усилить наблюдение за газом в отстающих по данному вопросу округах. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин пообещал, что по всему региону будет применяться единый стандарт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратился к главам городов региона в ходе заседания правительства и призвал их решить проблему заброшенных строек. По его словам, недостроенные здания «справедливо беспокоят» жителей Московской области, так как они угрожают жизни и безопасности населения.