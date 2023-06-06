Володин объяснил, почему Зеленский и Байден молчат о контрнаступлении ВСУ Володин: Зеленский и Байден не говорят о контрнаступлении ВСУ из-за больших потерь

Фото: ГД РФ

Вячеслав Володин

Президент Украины Владимир Зеленский, американский лидер Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг официально не объявляют о контрнаступлении ВСУ, которое идет уже вторые сутки, отметил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, молчание связано с огромными потерями украинских войск в ходе наступательной операции.

Второй день идет контрнаступление киевского режима. Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно. Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные. Только за последние сутки нашими вооруженными силами уничтожено порядка 2000 украинских боевиков и иностранных наемников, сожжено 32 танка, из которых восемь немецких Leopard и три французских AMX-10, 109 БМП, — написал Володин.

По его мнению, против России воюет весь Альянс НАТО, а украинские войска используются в качестве расходного материала. Спикер Госдумы подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель всячески спонсировали ВСУ с момента начала боевых действий с целью уничтожить Россию, однако план Запада провалился.

5 июня Минобороны РФ сообщило, что войска Украины не смогли прорвать оборону роccийских войск на Южно-Донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были oтброшены на исходные пoзиции. В ведомствe заявили, что «только 31-я механизированная бригада ВCУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потeряла более 250 военноcлужaщих, 16 танков, 24 боевые брoнированные машины».

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что ВСУ переходят к наступательным действиям «на некоторых направлениях». Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк написал, что глобального наступления еще нет.

Неназванные чиновники американской администрации считают, что появившаяся информация об атаках на линии фронта на Украине может указывать именно на начало контрнаступления ВСУ.