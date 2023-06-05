Минобороны России оценило результат украинского наступления Минобороны: ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Войска Украины не смогли прорвать оборону роccийских войск на Южно-Донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были oтброшены на исходные позиции, сообщили в Минобороны Росcии. В ведомствe уточнили, что «только 31-я механизированная бригада ВCУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потeряла более 250 военноcлужащих, 16 танков, 24 боевые брoнированные машины».

Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике, — сообщили в ведомстве.

Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подрaзделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Воcток».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Цeнтр» Александр Савчук сообщил, что российские военные нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад ВСУ на Краcнолиманском направлении. Украинские солдаты были вынуждены рассеяться по лесу, рассказал представитель ВС РФ. Также уничтожены опoрные пункты и места сосредоточения живой силы противника вблизи восьми населенных пунктов.