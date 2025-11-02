Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 11:44

Власти России озвучили сумму, выделенную на жилье для инвалидов

Власти России выделили дополнительно более 400 млн рублей на жилье для инвалидов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделило свыше 400 млн рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, сообщается на сайте кабмина. Дополнительное финансирование позволит предоставить новое жилье 60 гражданам с ограниченными возможностями здоровья в 2025 году.

В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан — инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей, — говорится в публикации.

Ранее правительство России выделило 3,5 млрд рублей на приобретение энергорезервов для Белгородской и Брянской областей. Согласно документу, 2,35 млрд рублей направлены на Белгородчину, а 1,18 млрд рублей — на Брянщину.

Кроме того, депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила региональным компаниям вводить ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка сотрудников. Парламентарий привела в пример Омскую область, отметив, что подобные меры поддержки позволят выделить многодетных работников и усилят их мотивацию, так как очень положительно ими оцениваются.

