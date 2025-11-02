Власти России озвучили сумму, выделенную на жилье для инвалидов Власти России выделили дополнительно более 400 млн рублей на жилье для инвалидов

Правительство России выделило свыше 400 млн рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, сообщается на сайте кабмина. Дополнительное финансирование позволит предоставить новое жилье 60 гражданам с ограниченными возможностями здоровья в 2025 году.

В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан — инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей, — говорится в публикации.

Ранее правительство России выделило 3,5 млрд рублей на приобретение энергорезервов для Белгородской и Брянской областей. Согласно документу, 2,35 млрд рублей направлены на Белгородчину, а 1,18 млрд рублей — на Брянщину.

Кроме того, депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила региональным компаниям вводить ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка сотрудников. Парламентарий привела в пример Омскую область, отметив, что подобные меры поддержки позволят выделить многодетных работников и усилят их мотивацию, так как очень положительно ими оцениваются.