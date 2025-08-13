Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 14:14

Вдов участников СВО предложили дополнительно поддержать

Депутаты призвали разрешить вдовам участников СВО поступать в вузы без экзаменов

Сенаторы и депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который наделит вдов погибших участников СВО правом поступить на обучение в вузы без вступительных экзаменов, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на парламентария Дарью Лантратову. Аналогично и с колледжами, техникумами и профтехучилищами.

Для жен погибших военнослужащих это действительно важная инициатива, которую они очень ждут. Для нас важно поддержать девушек, которые оказались в уязвимом положении, потеряли кормильца и теперь вынуждены самостоятельно полностью обеспечивать жизнь семьи, — отметила Лантратова.

Народный избранник уточнила, что право на бесплатное обучение будут предоставлять в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в вузы. Оно распространится на программы бакалавриата и специалитета.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что в Нижнем Тагиле многодетная вдова погибшего участника СВО столкнулась с отказом в положенных выплатах. По словам парламентария, супруга контрактника Андрея долгое время не знала о судьбе мужа, которого признали пропавшим без вести.

