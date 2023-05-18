В Совфеде похвалили Пашиняна, согласившегося на встречу с Алиевым в Москве

Фото: primeminister.am

В Сочи состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru высоко оценил решение премьера Армении Никола Пашиняна встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 мая в Москве. По словам сенатора, этот шаг показывает, что миссия EC в Армении, скорее всего, себя не оправдала.

Это хорошо, что руководство Армении понимает, что без посредничества России вряд ли решится вопрос урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Это говорит о том, что миссия Евросоюза в Армении, скорее всего, себя не оправдала, — сказал Джабаров.

Он добавил, что в Москве понимают, что на предыдущей встрече «много чего было обещано» Армении, в том числе со стороны Франции. Джабаров подчеркнул, что Россия несет определенную ответственность, «причем немалую, в вопросе поддержания мира в регионе».

Поэтому прекрасно, что будет трехсторонняя встреча в Москве. Это знаково. А что на ней будет — знают только главы государств, — подчеркнул сенатор.

Ранее Пашинян сообщил, что в Москве 25 мая пройдет трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Он уточнил, что соответствующее предложение поступило от российской стороны и Ереван его принял.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что 19 мая в Москве запланированы трехсторонние переговоры на уровне глав дипломатических ведомств Азербайджана, Армении и России. Стороны рассмотрят перспективы нормализации отношений.