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15 июля 2025 в 16:39

В Совфеде высказались о карьере Трампа после заявлений по Украине

Сенатор Джабаров: карьере Трампа после заявлений по Украине ничего не грозит

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Карьере президента США Дональда Трампа после его заявления о поставках оружия Украине ничего не грозит, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По словам члена Совфеда, тот сделает Америку сильным государством, которое не будет пытается развернуть против России.

Трампа хоронили много раз, и он все-таки показал свои бойцовские чувства. Я не думаю, что с Трампом так легко разберутся. Ему надо, наверное, принимать к сведению, что некоторые высказывания могут потом быть использованы против него, и он из-за этого иногда теряет своих союзников сподвижников даже внутри Соединенных Штатов Америки, — заявил Джабаров.

Ранее сегодня, 15 июля, Джабаров заявил, что Россия не видит ничего страшного в ультиматумах или санкциях. По словам члена Совфеда, заявление Трампа таковым даже не являлось. Джабаров подчеркнул, что глава Белого дома обещал сделать важное заявление, а не предъявлять ультиматум.

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что любые попытки Трампа напугать Россию обречены на провал. По его словам, РФ — самостоятельная держава и не зависит от симпатий иностранных лидеров. Он подчеркнул, что российская сторона сохраняет дипломатическую сдержанность и не опускается до резких выпадов в адрес зарубежных политиков.

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