В Совбезе России рассказали об употреблении наркотиков в ВСУ Замглавы Совбеза РФ Гребенкин: употребление наркотиков считается нормой среди солдат ВСУ

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Заместитель главы Совбеза России Александр Гребенкин интервью «Российской газете» высказал мнение, что употребление наркотиков стало нормой в Вооруженных силах Украины. По его мнению, солдат в наркотическом опьянении Запад «гонит на убой».

Сегодня употребление наркотиков считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой в наркотическом опьянении, — заявил Гребенкин.

Ранее начальник Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин рассказал, что прием «военных наркотиков» может сделать из человека «универсального солдата», который сможет не спать несколько суток и потерять чувствительность к боли. По его словам, спустя некоторое время после применения «военных наркотиков» боец «перестанет существовать как человек».

1 апреля правительство одобрило законопроект, предполагающий введение в России полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков. Это позволит установить уголовную и административную ответственность за пропаганду запрещенных веществ в интернете.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.