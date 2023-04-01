Кабмин одобрил законопроект о полном запрете пропаганды оборота наркотиков

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Дом правительства Российской Федерации

Правительство одобрило законопроект, предполагающий введение в России полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте кабмина. Соответствующая инициатива предусматривает внесение поправок в уголовный и административный кодексы РФ и позволит установить уголовную и административную ответственность за пропаганду наркоторговли в интернете.

Законопроект разработан в целях противодействия пропаганде незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, потребления наркотических средств или психотропных веществ, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, с использованием интернета, — говорится в сообщении.

В марте на заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с наркотиками необходимо уничтожать финансовую инфраструктуру наркобизнеса, выявлять крупных организаторов, пресекать трансграничные каналы поставок и работу подпольных лабораторий. Глава государства подчеркнул, что бороться нужно не только с мелкими наркоторговцами, которые являются лишь «верхушкой проблемы».