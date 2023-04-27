Медик рассказал о «военных наркотиках», создающих «универсальных солдат» Медик Катулин: «военные наркотики» способны уничтожить человека за неделю

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прием «военных наркотиков» может сделать из человека «универсального солдата», который сможет не спать несколько суток и потерять чувствительность к боли, однако их эффекта хватит не более чем на неделю, заявил в беседе с РИА Новости начальник Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин. По его словам, спустя некоторое время после применения «военных наркотиков» боец «перестанет существовать как человек».

Действительно, можно сделать из себя универсального солдата, который никогда не устает, обладает фантастическими физическими характеристиками и так далее, но длиться это все будет недолго. Вас хватит от силы на пять — семь дней. <...> Да, можно добиться нечувствительности к боли, не спать трое суток подряд, но в результате человек перестанет существовать как человек. <...> К тому же есть ряд моментов, которые никакая «военная фарма» никогда не поможет вам преодолеть, — рассказал медик.

Он отметил, что никакие наркотики не заменят бойцу специальные длительные тренировки, мотивацию и идеологию. Кроме того, запрещенные вещества истощают организм и вызывают зависимость, добавил Катулин. По его словам, именно поэтому отечественные производители лекарств не создают специальные препараты для участников боевых действий.

Telegram-канал «Осторожно, новости» ранее сообщил, что курсанты Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного в городе Сертолово Ленинградской области умерли после приступа эпилепсии. По данным канала, у них пошла пена изо рта и начались судороги. Как пишет «Осторожно, новости», среди курсантов были уроженцы Нальчика и Владивостока. В Минобороны эту информацию не комментировали.

При этом психиатр-нарколог Олег Гончаров предположил в разговоре с NEWS.ru, что курсанты скончались после того, как приняли большую дозу наркотиков. По его словам, это могло быть любое запрещенное вещество, например спайсы или соли.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.