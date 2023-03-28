«Осторожно, новости»: под Петербургом скончались курсанты военной академии «Осторожно, новости»: в военной академии под Петербургом трое курсантов скончались в приступе эпилепсии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Военной академии связи им. Буденного в городе Сертолово Ленинградской области скончались трое курсантов после приступа эпилепсии. По данным канала, все скончавшиеся до этого были в увольнении, вечером вернулись в часть на построение, а утром им стало плохо. В публикации говорится, что курсантов пошла пена изо рта и начались судороги, после которых скончались в казарме. Министерство обороны никак не комментировало эту информацию.

Как пишет канал, среди курсантов были уроженцы Нальчика и Владивостока. По данным источника, полиция начала проверку по факту смерти троих военнослужащих.

Telegram-канал Baza уточняет, что смерть сослуживцев наступила 27 марта.

В декабре СМИ сообщали, что в поселке Подгоренский Воронежской области произошла массовая драка с участием военнослужащего. Во время потасовки у кафе «Людмила» военный взорвал гранату, пострадал один человек, также были повреждены две машины.