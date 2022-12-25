Baza: под Воронежем военный взорвал гранату во время драки

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Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 24 декабря в поселке Подгоренский Воронежской области произошла массовая драка. По информации канала, во время потасовки у кафе «Людмила» участвовавший в ней военный взорвал гранату, пострадал один человек, также были повреждены две машины. В Минобороны России информацию не прокомментировали.

В сообщении Baza говорится, что конфликт у мобилизованного Артема Ш. и военного Ивана К. возник с посетителями заведения, куда они зашли выпить, предварительно отпросившись у руководства. По данным канала, словесная перепалка внутри кафе переросла в массовую драку на улице.

В какой-то момент Иван К. достал гранату и бросил в сторону своих оппонентов, в результате пострадал один человек, кроме того, было повреждено два припаркованных автомобиля, а у кафе выбило стекла, сообщает Baza.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковном Клину погиб военный инженер. По информации канала, его застрелил сослуживец во время ссоры. В Минобороны эту информацию не подтверждали. Baza пишет, что тело мужчины обнаружили в помещении автомобильной службы одной из воинских частей. Канал сообщает, что инженер был убит выстрелом в голову.