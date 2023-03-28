Врач объяснил, какими наркотиками могли отравиться курсанты в Ленобласти Нарколог Гончаров: курсанты в Ленобласти могли могли употребить соли и спайсы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Психиатр-нарколог Олег Гончаров в разговоре с NEWS.ru оценил версию смерти троих курсантов в Ленинградской области после употребления наркотиков. По словам эксперта, запрещенные вещества приводят к смерти, если принять слишком большую дозу.

Это может быть любое наркотическое вещество. Если их было трое и это молодые люди, видимо это был очень серьезный наркотик, а самое главное – в очень серьезной дозе. Все наркотики вызывают пену, судороги, может быть все что угодно. На сегодняшний день самые популярные наркотики, которые есть, это так называемые дизайнерские наркотики: спайсы, соли. Вполне возможно, что это были они и возникла передозировка, — высказал мнение Гончаров.

Telegram-канал «Осторожно, новости» ранее сообщил, что курсанты Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного в городе Сертолово Ленинградской области умерли после приступа эпилепсии: у них пошла пена изо рта и начались судороги. Как пишет «Осторожно, новости», среди курсантов были уроженцы Нальчика и Владивостока.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о смерти мужчины в учебном центре в Елани Свердловской области, мобилизованного для участия в СВО на Украине. Парламентарий уточнил, что призывник скончался от отравления алкоголем. В Минобороны данную информацию не подтвердили.