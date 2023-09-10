В Совбезе раскрыли план Украины и Запада по взрыву «грязной бомбы Коков заявил о планах Украины взорвать грязную бомбу и обвинить РФ в терроризме

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Власти Украины с подачи Запада планировали взорвать в стране «грязную» бомбу, чтобы после этого обвинить Россию в ядерном терроризме, рассказал «Российской газете» замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков. По его словам, российскими властями принимаются комплексные меры в целях нейтрализации террористических угроз и защиты населения.

Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме, — заявил Коков.

Ранее военный обозреватель Александр Хроленко назвал «грязную» бомбу совместным проектом Украины и НАТО, рассказав, что ее планировали взорвать в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС еще в 2022 году, выдав за ракетный удар со стороны России. Эксперт утверждал, что Киев и их западные союзники хотели представить все так, будто украинская ПВО сбила баллистическую ракету «Искандер», для этих целей на заводе «Южмаш» даже якобы подготовили ее муляж, который собирались начинить радиоактивным материалом.

В июне ФСБ сообщала, что в ходе расследования готовившейся диверсии по подрыву военных самолетов на аэродроме в Ивановской области стало известно о планах военной разведки Украины совершить в России теракт с применением «грязной» бомбы. По данным российской спецслужбы, план по доставке и закладке «грязных» бомб с таймерами разрабатывался в одной из украинских войсковых частей.