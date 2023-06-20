НАТО обвинили в помощи Украине при создании «грязной» бомбы Военный эксперт Хроленко: «грязная» ядерная бомба — совместный проект НАТО и Украины

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Украина по-прежнему не отказывается от применения «грязной» ядерной бомбы, в создании которой Киеву помогают страны НАТО, заявил NEWS.ru военный обозреватель Александр Хроленко. По его словам, взорвать «грязную» бомбу собирались еще в прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, выдав за российский ракетный удар.

«Грязная» ядерная бомба — это совместный проект НАТО и Украины. Ее планировали взорвать еще в прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, выдав за российский ракетный удар. Они хотели представить все так, что украинские ПВО сбили российский «Искандер», начиненный ядерными запасами. Для этого даже на предприятии «Южмаш» уже подготовили муляж ракеты «Искандер», который хотят начинить радиоактивным материалом, — рассказал военный обозреватель.

По словам Хроленко, эта история должна была побудить союзников России отказаться от ее поддержки и стать предлогом для ввода натовского контингента на Украину, но военной разведке РФ удалось выведать эти планы и Москва вынудила НАТО отказаться от проекта.

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Хроленко полагает, что недавние взрывы в Хмельницкой области показали: украинцы могли хранить на складах элементы «грязной» бомбы.

Взрывы складов с западным вооружением в Хмельницкой области вызвали землетрясение, скачок радиации и гамма-излучение. Здесь, возможно, хранились тактические ядерные боеприпасы НАТО. На месте склада 649-го арсенала ВСУ, который расположен в двух километрах к северо-западу от Хмельницкого, осталось около 10 кратеров. Сейсмологи уловили толчки мощностью в четыре балла, — уточнил военный обозреватель.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинское военное командование может продолжать проводить работы по созданию «грязной» ядерной бомбы. Он предупредил, что применение «грязной» бомбы принесет тяжелые последствия для жизни и экосистемы всей Восточной Европы.

В октябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил главам военных ведомств США, Великобритании, Франции и Турции, что Украина готовит взрыв «грязной» бомбы. Министры ответили, что не верят его словам.

Затем в ноябре специалисты Международного агентства по атомной энергетике проверяли украинские объекты и не нашли следов «грязной» бомбы.