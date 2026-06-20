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20 июня 2026 в 06:51

Зеленский испортил ужин лидеров стран Европы

Euractiv: уход Зеленского привел к спорам на ужине лидеров ЕС

Фото: IMAGO/Bert Van Den Broucke/Global Look Press
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Уход президента Украины Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран Евросоюза, посвященного обсуждению Китая, привел к спорам по вопросам России и Украины, сообщает портал Euractiv. По их данным, украинский лидер присутствовал на мероприятии непродолжительное время.

После его ухода участники встречи переключились на обсуждение конфликта, хотя изначально ужин был посвящен другой теме. Европейские лидеры должны были обсудить стратегию противодействия растущему влиянию Китая в мировой экономике. Однако он был прерван почти до 11 часов вечера спорами.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что опубликованное открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина свидетельствует о понимании Киевом и его союзниками того, что РФ побеждает в специальной военной операции. Он уточнил, что тема мирных переговоров в западном информационном пространстве поднимается по той же причине. 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямые переговоры.

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