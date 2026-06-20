Шурыгину могут перевести из обвиняемых в потерпевшие по делу о порнографии

Шурыгину могут перевести из обвиняемых в потерпевшие по делу о порнографии

Блогер и бывшая участница ток-шоу Диана Шурыгина (после замужества — Шлянина) может изменить процессуальный статус по делу о распространении порнографических материалов и стать потерпевшей, сообщил ТАСС адвокат Тимур Чанышев. Теоретически возможно, что Шурыгину могут перевести в статус потерпевшей.

Если будет доказано, что она сама стала жертвой противоправных действий, не давала согласия на распространение материалов, — сказал адвокат.

Адвокат отметил, что в ходе расследования также может быть изменена юридическая квалификация действий фигуранта. Так, если установят, что распространение этих материалов каким-то образом связано с нарушением права на неприкосновенность частной жизни, то следствие может рассматривать вопрос о наличии состава преступления.

По словам Чанышева, в рамках расследования возможно и назначение психолого-психиатрической экспертизы. При этом адвокат подчеркнул, что само назначение такой экспертизы не означает признание невменяемости.

Ранее стало известно, что уголовное дело о распространении порнографии против Дианы Шурыгиной возбудили из-за публикации интимных фото и видео в Telegram-канале. По словам источника, она была администратором этого канала.