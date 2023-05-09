Послов Британии и США Дебору Броннерт и Линн Трейси не пригласили на парад Победы в Москве, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС. Парад прошел 9 мая на Красной площади.
Не приглашали, — ответил Рябков на соответствующий вопрос.
Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве была отменена. Основная часть парада завершилась. В конце мероприятия выступил военный оркестр с песней «Победа».
Кроме президента Владимира Путина на парад Победы в этом году прибыли его коллеги из стран СНГ: Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. Вместе с ними Путин после парада возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата. После у лидеров государств запланирован неформальный завтрак.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что 9 Мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза. Именно этим он объяснил решение президентов соседних стран посетить московский парад Победы.
На 9 Мая в столице России запланированы различные концерты, спектакли и представления. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади прошли свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники.