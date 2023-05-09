Антон Соловьев

В МИД России сообщили, что не позвали послов Британии и США на парад Замглавы МИД Рябков: послов Британии и США не пригласили на парад Победы

9 мая 2023 в 11:35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие на военном параде, посвящённом 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве