В МИД рассказали, почему СБУ готовила покушение на Симоньян и Собчак МИД: поводом для подготовки СБУ убийства Симоньян и Собчак стала их профессиональная деятельность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ

Служба безопасности Украины намеревалась убить главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак из-за их профессиональной деятельности, заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. По ее словам, Киев в очередной раз проявил свою «террористическую сущность».

Речь идет об очередной попытке террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали, однако уже сейчас очевидно, что поводом для несостоявшегося покушения стала профессиональная деятельность российских журналистов, — говорится в комментарии.

Захарова отметила, что Симоньян неоднократно получала угрозы в свой адрес и уже не в первый раз предотвращается покушение на ее жизнь со стороны украинских спецслужб.

Представитель МИД усомнилась, что на произошедшее как-либо отреагируют профильные международные организации. По ее словам, патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма.

Покушение на Симоньян и Собчак сотрудники ФСБ предотвратили сегодня, 15 июля. Убийства готовили неонацисты из группировки «Параграф-88». Они были задержаны силовиками, среди злоумышленников есть несовершеннолетние. Один их подозреваемых в ходе допроса рассказал, что СБУ заплатила за разведку перед покушением 20 тысяч рублей, а за каждое убийство исполнителям обещали по полтора миллиона рублей.